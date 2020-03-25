«Дезинфекция на розлив»: петербуржцы встали в очередь за бесплатными химикатами
Сотрудники Государственного научно-исследовательского химико-аналитического института организовали благотворительную акцию на фоне борьбы с COVID-19.
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Фото, видео: ТАСС/Молдавская Марина, ВКонтакте @dorinspb
Жители Петербурга образовали длинную очередь, стоя за бесплатными химикатами, предназначенными для дезинфекции помещений. Очевидцы выложили в сеть видео с места событий.
Как удалось выяснить 5-tv.ru, цистерны с приготовленными растворами выставили на Бумажной улице северной столицы сотрудники Государственного научно-исследовательского химико-аналитического института. Решение раздавать гражданам химикаты для дезинфекции было принято в связи с угрозой заражения COVID-19.
«Те, кому это надо, можете подъехать. Конечно, я думаю, эта история быстро закончится, но тем не менее. Всем, кто смотрит эфир, рекомендую подъехать на Бумажную, дом 17, Адмиралтейский район и наполнить тару. Здесь есть средства отдельно для помещений, отдельно для рук. Инструкция тоже есть», — отметил автор видео, владелец группы в социальной сети «Вконтакте» «Дорожный инспектор».
Ранее 5-tv.ru рассказал о новых запретах в Петербурге на фоне борьбы с коронавирусом, которые ввел губернатор Северной столицы Александр Беглов.
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