«Дезинфекция на розлив»: петербуржцы встали в очередь за бесплатными химикатами

Жители Петербурга образовали длинную очередь, стоя за бесплатными химикатами, предназначенными для дезинфекции помещений. Очевидцы выложили в сеть видео с места событий.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, цистерны с приготовленными растворами выставили на Бумажной улице северной столицы сотрудники Государственного научно-исследовательского химико-аналитического института. Решение раздавать гражданам химикаты для дезинфекции было принято в связи с угрозой заражения COVID-19.

«Те, кому это надо, можете подъехать. Конечно, я думаю, эта история быстро закончится, но тем не менее. Всем, кто смотрит эфир, рекомендую подъехать на Бумажную, дом 17, Адмиралтейский район и наполнить тару. Здесь есть средства отдельно для помещений, отдельно для рук. Инструкция тоже есть», — отметил автор видео, владелец группы в социальной сети «Вконтакте» «Дорожный инспектор».

Ранее 5-tv.ru рассказал о новых запретах в Петербурге на фоне борьбы с коронавирусом, которые ввел губернатор Северной столицы Александр Беглов.