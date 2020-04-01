Вой сирен каждый час напоминает о соблюдении режима самоизоляции в Новосибирске
В Кемерово глава региона лично проверил, как магазины соблюдают карантинные меры, а в Челябинске проводят тотальную дезинфекцию.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru
В Новосибирске с 9 утра до 9 вечера каждый час воют сирены. Так власти решили напомнить жителям о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Также задействованы уличные громкоговорители и видеоэкраны, в том числе на станциях метро, железнодорожных вокзалах и в аэропорту. Местные жители считают такое оповещение чрезмерным.
В Кемерово губернатор Сергей Цивилев лично проверил, как магазины соблюдают карантинные меры. Глава региона зашел в один из торговых центров и выяснил, что работают вовсе не только продуктовые отделы. Продают и бытовую технику.
А в Челябинске проводят тотальную дезинфекцию. На дороги вышла спецтехника. Улицы города обрабатывают паром. Также специальным раствором моют подземные пешеходные переходы и дорожные ограждения.
По данным Оперштаба, в России 1 апреля зафиксировано 440 новых случаев коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 2777 инфицированных COVID-19.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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