«Красна девица»: Пегова показала, как развлекается в Белоруссии

Пандемия обошла Ирину Пегову стороной. Пока многие коллеги российской актрисы сидят в изоляции, она не отказывает себе в радостях жизни на территории Белоруссии. Туда звезда экрана приехала на съемки в середине марта. Позже в Москве и других регионах России ввели карантин, а дружественная республика этого не сделала.

С тех пор знаменитость отдыхает за городом, посещает фитнес-клуб и рестораны, судя по новому фото на ее странице в Instagram. На снимке Пегова сидит в эффектном красном платье ализаринового оттенка.

«Красного в кадр! Всем здорового иммунитета!» — коротко написала автор поста.

Instagram @pegovairina

Как всегда, поклонники в комментариях отметили, что 41-летняя актриса юна и свежа. А выбранный цвет платья, по мнению фанатов, ей очень идет. Находятся и те, кто не разделяет желание Ирины жить в свое удовольствие в столь непростое время. Но заслуженная артистка не реагирует на хейтеров.

«Ирина, вы прелесть!»

«Вам красный супер!»

«Вот очень красивая, русская женщина. Здоровья вам!»

«Красна девица! Берегите себя!»

«И вам здоровья! Отлично выглядите», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова похвасталась результатом упорных тренировок.