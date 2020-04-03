Знаменитая актриса показала, на что тратит свободное время в режиме самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Звезда сериала «Акушерка» Ирина Пегова в настоящий момент находится на съемках в Белоруссии, где, как известно, нет режима карантина. Именно поэтому 41-летняя актриса старается все свободное время проводить с пользой для себя любимой.

Так, Ирина похвалилась подписчикам в Instagram результатами упорных тренировок. Звезда опубликовала селфи прямо из спортивного зала, где в последнее время старается проводить максимум времени, чтобы поддерживать себя в форме.

«Ходила на тренировочку, занималась теннисом!» — подписала пост Пегова.

Instagram @pegovairina

Фолловеры старания актрисы оценили на «ура!». Многие даже признались: они мечтают о такой красивой фигуре и стройных ножках, которые в обтягивающих лосинах с космическим принтом выглядят «ну очень сексуально».

«Ммм, какие ножки! Классно выглядишь!»

«У меня нет слов! Как тебе удается так шикарно выглядеть?»

«Ирочка, я в шоке! Фигура — бесподобна!» — один за другим обращались фанаты к звезде кинематографа.

Ранее 5-tv.ru показал фото Ирины Пеговой в защитной маске, которое вызвало бурю эмоций у пользователей сети.

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