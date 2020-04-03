«Какие ножки!» — Ирина Пегова похвасталась результатом упорных тренировок
Знаменитая актриса показала, на что тратит свободное время в режиме самоизоляции.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
Фото, видео: Instagram @pegovairina
Звезда сериала «Акушерка» Ирина Пегова в настоящий момент находится на съемках в Белоруссии, где, как известно, нет режима карантина. Именно поэтому 41-летняя актриса старается все свободное время проводить с пользой для себя любимой.
Так, Ирина похвалилась подписчикам в Instagram результатами упорных тренировок. Звезда опубликовала селфи прямо из спортивного зала, где в последнее время старается проводить максимум времени, чтобы поддерживать себя в форме.
«Ходила на тренировочку, занималась теннисом!» — подписала пост Пегова.
Фолловеры старания актрисы оценили на «ура!». Многие даже признались: они мечтают о такой красивой фигуре и стройных ножках, которые в обтягивающих лосинах с космическим принтом выглядят «ну очень сексуально».
«Ммм, какие ножки! Классно выглядишь!»
«У меня нет слов! Как тебе удается так шикарно выглядеть?»
«Ирочка, я в шоке! Фигура — бесподобна!» — один за другим обращались фанаты к звезде кинематографа.
Ранее 5-tv.ru показал фото Ирины Пеговой в защитной маске, которое вызвало бурю эмоций у пользователей сети.
Читайте также
93%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?