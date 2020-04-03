Во Владивостоке за соблюдением населением режима самоизоляции следят с помощью дронов. Как пояснил 5-tv.ru замглавы правительства Приморского края, министр цифрового развития и связи Сергей Максимчук, к сожалению, не все граждане осознают серьезность ситуации и продолжают воспринимать объявленные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нерабочие дни как выходные или каникулы. Возможности полиции отслеживать все перемещения ограничены, поэтому с завтрашнего дня власти приступают к патрулированию улиц беспилотниками.

«Мы запускаем дроны, которые будут патрулировать излюбленные места общественных собраний, где собирается большое количество людей. Информация в автоматическом режиме о скоплении большого количества людей будет поступать к оператору дрона, и он уже будет передавать информацию в органы полиции, которые будут отрабатывать соответственно этот сигнал и вести разъяснительную работу с населением», — рассказал Максимчук.

Дроны оснащены двумя видеокамерами — инфракрасного диапазона и видимого диапазона. Они могут измерять температуру человека и работать в режиме поиска массового скопления людей.

«Непосредственно когда дрон летит, задать ему программу, он будет лететь по определенному маршруту, и мы будем видеть на экране „теплые“ участки, определять, где находится человек или какое-то животное или что-то. То есть локализовать источник тепла можно», — пояснил оператор дрона Михаил Афонькин.

Как часто и в каком режиме придется запускать летательные аппараты во Владивостоке, будет зависеть от сознательности граждан.

Как ранее сообщал 5-t.ru, вслед за Москвой и Московской областью режим полной принудительной самоизоляции ввел целый ряд регионов России, в том числе и Приморский край.