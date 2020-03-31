Отныне гражданам запрещено покидать места проживания без особой необходимости.

Еще ряд регионов РФ ввел режим самоизоляции

Фото: Известия / Сергей Коньков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Во многих регионах России в связи с угрозой распространения коронавируса введен режим самоизоляции. Вслед за Москвой и Подмосковьем один за другим субъекты РФ объявляют о вводимых ограничениях на передвижение местных жителей.

Так, карантинные меры приняли в Алтайском и Красноярском крае, Кемеровской, Томской областях и Республиках Карелия и Калмыкия.

С 31 марта в Кемеровской и Томской областях будут закрыты крупные торговые центры, заведения общепита, магазины с алкогольной продукцией, общественные бани, салоны красоты, стоматологии и клиники. Жителям нельзя будет посещать парки, храмы, культурно-досуговые мероприятия. Прекратятся прием врачей, профосмотры, диспансеризация, вакцинация всех людей кроме новорожденных.

В Алтайском крае и столице Калмыкии Элисте режим самоизоляции распространяется только на пожилых людей.

С 1 апреля в Карелии, где отсутствуют выявленные случаи заражения коронавирусом, будет введен режим всеобщей самоизоляции населения. 

Накануне на режим полной самоизоляции вслед за Москвой, Подмосковьем, Вологодской, Калининградской и Мурманской областями перешли также Липецкая, Свердловская, Брянская и Астраханская, Тюменская, Рязанская области, Татарстан и Якутия. Сегодня карантин ввели в Башкортостане, Приморье и Забайкалье.

По данным Роспотребнадзора, на 31 марта под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 201 623 человека.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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