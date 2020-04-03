Главный санитарный врач Австралии Брендан Мерфи оценил масштабы заражения коронавирусом в мире. По его словам, реальное количество инфицированных может достигать десяти миллионов человек, передает ABC.

3 апреля университет Джонса Хопкинса в США обнародовал собственную статистику, согласно которой число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире превышает миллион.

«Реальное число, вероятно, в пять или десять раз больше», — заявил Брендан Мерфи.

Специалист отметил, что не ставит под сомнение достоверность данных по заболевшим коронавирусом в своей стране. На момент публикации материала в Австралии количество зараженных новым внеклеточным агентом перевалило за 5,3 тысячи человек, скончались 28 пациентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и как следить за распространением COVID-19.

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