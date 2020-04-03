Ситуация с распространением коронавируса везде разная, поэтому решения об ужесточении или ослаблении карантинных мер принимаются местными властями самостоятельно.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Погожев Александр; 5-tv.ru

Каждый регион теперь самостоятельно принимает решение об ужесточении или ослаблении мер безопасности. Владимир Путин наделил глав субъектов дополнительными полномочиями. Ситуация везде разная. При этом, ясно одно – все решения должны быть максимально эффективными.

Корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок – о ситуации на местах. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пик заболеваемости в России пока не пройден.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. 

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+3° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Скорпионы сомневаются, а Девы негодуют. Какие эмоции чаще всего испытывают люди определенного знака зодиака

Последние новости

20:29
Владимир Путин подписал закон, разрешающий продажу лекарств через интернет
20:20
«Легли в дрейф»: Семья Ивана Охлобыстина ушла на карантин из-за коронавируса
20:10
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 3 апреля
19:58
Экс-участница «Фабрики» Саша Савельева поразила фанатов новым имиджем
19:48
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан
19:45
Почти 90% людей старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции

Сейчас читают

Как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом — советы эксперта
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок