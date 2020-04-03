Какие меры безопасности применяются в регионах после обращения президента РФ
Ситуация с распространением коронавируса везде разная, поэтому решения об ужесточении или ослаблении карантинных мер принимаются местными властями самостоятельно.
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Фото, видео: ТАСС / Погожев Александр; 5-tv.ru
Каждый регион теперь самостоятельно принимает решение об ужесточении или ослаблении мер безопасности. Владимир Путин наделил глав субъектов дополнительными полномочиями. Ситуация везде разная. При этом, ясно одно – все решения должны быть максимально эффективными.
Корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок – о ситуации на местах. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пик заболеваемости в России пока не пройден.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.
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