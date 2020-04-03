Пик заболеваемости в России пока не пройден. Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании кабинета министров, проходящем в режиме видеоконференции. По словам главы правительства РФ, нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию.

Мишустин напомнил главам регионов о персональной ответственности за обеспечение больниц местами для пациентов. Премьер-министр подчеркнул, что Минфин все средства для этого уже отправил.

«Жалобы глав регионов на нехватку денег на подготовку больниц необоснованны, все средства были доведены до субъектов РФ», — отметил Мишустин.

Также глава Кабмина напомнил главам регионов, что врачи, лечащие пациентов с коронавирусом, должны быть защищены в первую очередь.

«Нужно сделать все для их безопасной работы», — сказал Мишустин.

По данным Оперативного штаба, 3 апреля новые случаи заражения COVID-19 выявили в 32 регионах России. Всего за сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 601 человека. Всего заражены 4149 человек. 34 — погибли.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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