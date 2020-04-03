Жители Красноярска поддержали песенный флешмоб Льва Лещенко
Народный артист устроил импровизированный концерт в больничной палате в Коммунарке, а жильцы одной из красноярских многоэтажек, открыв окна своих квартир, все вместе спели песню «Не надо печалиться».
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Лев Лещенко устроил импровизированный концерт и спел в больничной палате в Коммунарке. У певца диагностировали обширную пневмонию, вызванную коронавирусом. Но сейчас народный артист уже идет на поправку. Он поблагодарил своих поклонников за поддержку и исполнил свой хит.
Песенный флешмоб подхватили в Красноярске. Жители одной из многоэтажек объединились, чтобы поддержать тех, кто находится в самоизоляции, и врачей, которые сейчас спасают жизни. Люди открыли окна и спели «Не надо печалиться».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лев Лещенко поблагодарил фанатов за поддержку и спел легендарную «Надежду».
Читайте также
75%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?