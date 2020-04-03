Жители Красноярска поддержали песенный флешмоб Льва Лещенко

Народный артист устроил импровизированный концерт в больничной палате в Коммунарке, а жильцы одной из красноярских многоэтажек, открыв окна своих квартир, все вместе спели песню «Не надо печалиться».

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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Лев Лещенко устроил импровизированный концерт и спел в больничной палате в Коммунарке. У певца диагностировали обширную пневмонию, вызванную коронавирусом. Но сейчас народный артист уже идет на поправку. Он поблагодарил своих поклонников за поддержку и исполнил свой хит.

Песенный флешмоб подхватили в Красноярске. Жители одной из многоэтажек объединились, чтобы поддержать тех, кто находится в самоизоляции, и врачей, которые сейчас спасают жизни. Люди открыли окна и спели «Не надо печалиться».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лев Лещенко поблагодарил фанатов за поддержку и спел легендарную «Надежду».

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