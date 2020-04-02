Лев Лещенко поблагодарил фанатов за поддержку и спел легендарную «Надежду»

Певец тронут флешмобом поклонников со всей страны.

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Фото, видео: Instagram @leshchenko_lv

Тема:
Эпидемия коронавируса

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого диагностировали коронавирус, тепло поблагодарил своих многочисленных поклонников со всех уголков страны, которые поддержали его неожиданным образом.

В Instagram певца появился ролик, на котором фанаты Лещенко исполняют по строчке из его знаменитого хита «Надежда». Люди разных возрастов, в разных уголках страны — кто-то на фоне заснеженного пейзажа, кто-то сидя на кухне, но неизменно с улыбками пропели всем знакомые слова. Отсутствие слуха у некоторых из них наоборот вызывает умиление.

Instagram @leshchenko_lv

Лещенко назвал это «домашним флешмобом» и сказал, что «приятно удивлен, что столько прекрасных исполнителей».

«Я теперь теряюсь даже. Не представляю, как я буду выходить на сцену. Это надо будет придумать что-то особенное. Сейчас, сидя в палате, мне хочется передать вам привет, и кусочек тоже спеть для вас для всех», — произнес он и запел.

Он напутствовал подписчиков беречь «свой дом, родных, и свое здоровье, ведь оно единственное».

Лев Лещенко и его жена Ирина обратились в столичную больницу в Коммунарке, где лечатся пациенты с COVID-19. Вскоре после госпитализации народного артиста перевели в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Врачи диагностировали у легендарного певца коронавирус нового типа. Ранее супруга певца рассказала о состоянии его здоровья.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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