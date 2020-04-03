Доказана необходимость срочного лечения коронавируса

Китайские радиологи пришли к соответствующему заключению после ряда исследований.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / TPG; Reuters

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Эпидемия коронавируса

Радиологи из Китая доказали необходимость срочного лечения коронавируса, сообщает American Journal of Roentgenology. Врачи из Второй народной больницы в Уху пришли к соответствующему заключению после ряда исследований, проведенных методом компьютерной томографии.

Специалисты выяснили, что время между диагностикой COVID-19 и началом лечения напрямую влияет на сроки выздоровления пациентов. Радиологи отобрали 25 человек с подтвержденным коронавирусом и разделили их на две группы. В первой оказались те, у кого время между диагностикой и началом терапии составило менее трех дней. Во вторую группы попали остальные пациенты.

Заболевшие коронавирусом, чье лечение началось в кратчайшие сроки, показали хорошие результаты анализов и выздоровели ориентировочно за шесть дней. Вторая половина пациентов пробыла в больнице почти две недели.

Исходя из этого, китайские врачи сделали вывод, что своевременная терапия снижает риск проявления последствий заражения коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что австралийский эксперт оценил масштабы заражения коронавирусом в мире.

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