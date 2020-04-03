Глава Центробанка РФ подчеркнула, что точные прогнозы пока давать рано.

Набиуллина допустила рост безработицы из-за ограничительных мер против COVID-19

Фото: ТАСС / Григоров Гавриил

Тема:
Эпидемия коронавируса

Реализация мер по противодействию распространения коронавируса в России приведет к росту безработицы, однако точные прогнозы пока давать преждевременно. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет «Экономика сегодня».

В связи с этим правительство разработало ряд мер, призванных защитить средний и малый бизнес от потерь. В частности, это кредитные отсрочки, финансовая поддержка, снижение налоговой нагрузки.

Касательно оценки ущерба от нерабочего апреля, Набиуллина отметила, что это может обойтись российской экономике в 1,5-2% ВВП. При этом совокупный эффект будет зависеть от того, как долго продлятся ограничительные меры.

Также она отметила, что универсальных советов россиянам в сложившихся условиях нет, но не стоит поддаваться импульсам и тратить свои сбережения взвешенно.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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