Власти Петербурга прокомментировали заявление врачей Покровской больницы

Комитет по здравоохранению Петербурга прокомментировал 5-tv.ru видеообращение врачей Городской Покровской больницы, в котором они рассказали, что теперь к ним доставляют пациентов, в том числе с COVID-19, но при этом катастрофически не хватает средств защиты и медоборудования для их приема и лечения.

В ведомстве подчеркнули, что в Северной столице «отработана четкая маршрутизация больных с подозрением на коронавирусную инфекцию», и они направляются в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина и Детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Филатова.

«Покровская больница не принимает пациентов с коронавирусной инфекцией», — заявили в комитете.

Там также добавили, что «больной c пневмонией не является инфекционным больным».

«Лечением таких больных занимаются отделения терапевтического профиля. Поэтому работа с такими больными не требует обеспечения противочумными костюмами. В таких костюмах работают врачи с больными с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него», — разъяснили в госучреждении.

Кроме того, в четком соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения медперсонал при работе с пневмониями обеспечивается одноразовыми халатами и масками. При этом в комитете констатировали, что «в Санкт-Петербурге, как и во всем мире, присутствует нехватка средств индивидуальной защиты», однако город стремится нарастить этот объем.

«В ближайшее время планируется поставка средств индивидуальной защиты со стороны Минпромторга во все регионы России, в том числе в Санкт-Петербург», — резюмировали в комитете по здравоохранению.

Ранее медики Покровской больницы обратились за помощью в СМИ. По их словам, со 2 апреля к ним доставляют зараженных коронавирусом, но средств защиты нет.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112