«Помогите нам»: врачи Покровской больницы в Петербурге работают без средств защиты

Со 2 апреля медики принимают больных с пневмонией, в том числе и с коронавирусной.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Svancara Petr; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Петербургские медики обратились за помощью в СМИ. Врачи Покровской больницы записали видеообращение, в котором рассказали в каких условиях им приходится работать. Со 2 апреля медучреждение начало принимать больных с пневмониями, в том числе с инфекционными. При этом медиков не обеспечили средствами защиты. Руководство на жалобы врачей реагирует только угрозами.

«Мы, сотрудники Покровской больницы, обращаемся за помощью в СМИ. Побудило нас к этому то, что со вчерашнего дня наша больница принимает все пневмонии. В том числе и коронавирусные. Средств защиты у нас нет. То, что вы видите на нас, — это не средства защиты от вирусной инфекции», — рассказывают медики в своем видеообращении, поступившем в редакцию 5-tv.ru.

По словам врачей, они не отказываются от работы. Но лечить больных в таких условиях — не представляется возможным.

«От заражения не застрахован никто. И статус медика не защищает — вирус не выбирает. Он не щадит никого: ни медиков, ни молодежь, ни пожилых людей», — утверждают сотрудники Покровской больницы.

Кроме того, специалисты рассказали, что для лечения вирусной пневмонии необходим кислород. Но в палатах их больницы он не проведен. Препаратов для лечения тоже нет.

В заключение медики добавили, что им также дороги жизни их родных и близких и они хотят, чтобы их семьи оставались здоровыми, а они сами могли продолжать помогать людям и исполнять свой врачебный долг.

Ситуация доведена до сведения властей Петербурга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе видеоконференции премьер-министр РФ Михаил Мишустин особо обратил внимание глав регионов на то, что врачи, лечащие пациентов с коронавирусом, должны быть защищены в первую очередь.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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