Кошка заразилась коронавирусом от человека в Гонконге

Специалисты Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE) зарегистрировали случай передачи коронавирусной инфекции COVID-19 от человека к кошке. Это произошло в Гонконге, говорится в сообщении организации.

«Проведенные анализы (на коронавирус у кошки — Прим. ред.) дали положительный результат <…> Кошка была помещена на карантин 30 марта 2020 года после того, как ее владелец был госпитализирован с признаками заражения COVID-19», — сообщили в OIE.

Отмечается, что у питомца нет каких-либо «специфических симптомов». Тем не менее она проведет под ветеринарным наблюдением в течение 14 дней. Под карантин также поместят других животных, в домах с которыми были отмечены случаи заболевания COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус нового типа чрезвычайно опасен для кошек. Китайские ученые установили, что смертность от COVID-19 среди них стремится к 100% случаев. Заразиться домашние кошки могут не только от человека, но и друг от друга. Согласно исследованию, собакам вирус SARS-CoV-2 не грозит.

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