«У меня появились симптомы»: певица Pink и ее сын заразились COVID-19
Звезда описала свое состояние и сообщила, кто еще из ее семьи подхватил опасный вирус.
Фото: Instagram @pink; Twitter @Pink
Американская певица Pink призналась, что у нее и сына диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом звезда сообщила подписчикам в Twitter.
«Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам, и результат моего теста был положительным», — рассказала звезда поп-сцены.
По словам артистки, узнав о положительном результате она не стала паниковать, а полностью доверилась рекомендациям медика и проследила, чтобы члены ее семьи в течение двух недель выдержали строгий карантин. Вскоре певица и ее родные пошли на поправку. Тяжелых последствий, к счастью, удалось избежать.
«Всего пару дней назад мы провели повторный тест, и сейчас результат был отрицательным», — поделилась радостной новостью Pink.
На фоне сложной ситуации с распространением инфекции американская певица настоятельно рекомендовала поклонникам придерживаться правил и не нарушать режим самоизоляции, поскольку риск заразиться COVID-19 сегодня слишком высок. Артистка также от всей души поблагодарила врачей за их профессионализм и самопожертвование. Pink сообщила, что не могла остаться в стороне и направила по 500 тысяч долларов в фонды чрезвычайной помощи в Лос-Анджелесе и Филадельфии.
«Я обязана поддержать работников здравоохранения, которые каждый день сражаются на передовой», — подытожила Pink.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило миллион человек. Самая «горячая» точка заболевания сегодня находится в США.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 4 апр
- Врач рекомендовал отказаться от пробежек из-за опасности заразиться коронавирусом
- 4 апр
- Врач назвал простой метод обработки одежды в домашних условиях
- 4 апр
- Ивлеева прочла Галкину стихотворение о туалетной бумаге, а он ей — о коронавирусе
- 4 апр
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 4 апреля
- 4 апр
- Более двух тысяч россиян не могут вернуться на родину из США
- 4 апр
- «Мне было так плохо»: женщина с коронавирусом в слезах рассказала о болезни
- 4 апр
- Трамп объяснил отказ носить медицинскую маску во время пандемии коронавируса
- 4 апр
- Кошка заразилась коронавирусом от человека в Гонконге
- 4 апр
- Ольга Бузова представила публике «домашний» клип с участием знаменитостей
- 4 апр
- Жена внука Пугачевой на самоизоляции ностальгирует по теплым странам
Читайте также
74%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?