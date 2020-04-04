«У меня появились симптомы»: певица Pink и ее сын заразились COVID-19

Американская певица Pink призналась, что у нее и сына диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом звезда сообщила подписчикам в Twitter.

«Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам, и результат моего теста был положительным», — рассказала звезда поп-сцены.

Twitter @Pink

По словам артистки, узнав о положительном результате она не стала паниковать, а полностью доверилась рекомендациям медика и проследила, чтобы члены ее семьи в течение двух недель выдержали строгий карантин. Вскоре певица и ее родные пошли на поправку. Тяжелых последствий, к счастью, удалось избежать.

«Всего пару дней назад мы провели повторный тест, и сейчас результат был отрицательным», — поделилась радостной новостью Pink.

На фоне сложной ситуации с распространением инфекции американская певица настоятельно рекомендовала поклонникам придерживаться правил и не нарушать режим самоизоляции, поскольку риск заразиться COVID-19 сегодня слишком высок. Артистка также от всей души поблагодарила врачей за их профессионализм и самопожертвование. Pink сообщила, что не могла остаться в стороне и направила по 500 тысяч долларов в фонды чрезвычайной помощи в Лос-Анджелесе и Филадельфии.

«Я обязана поддержать работников здравоохранения, которые каждый день сражаются на передовой», — подытожила Pink.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило миллион человек. Самая «горячая» точка заболевания сегодня находится в США.

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