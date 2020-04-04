В России могут начать регистрировать браки и разводы через «Госуслуги»

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за COVID-19 в России могут начать регистрировать браки и разводы через портал «Госуслуг». С таким предложением 4 апреля к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратилась председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.

По словам общественницы, идея оказывать подобные услуги в онлайн-формате появилась на фоне ситуации с коронавирусом, в результате чего произошли серьезные изменения в работе Дворцов Бракосочетаний и отделений ЗАГСов на всей территории страны. В связи с объявленным режимом карантина многие граждане не могут оформить документы в ряде экстренных случаев. Таких, как, например, тяжелое состояние здоровья, беременность или длительное отсутствие. Учитывая эти нюансы, Волынец настаивает на введении альтернативы.

«Многоуровневая верификация портала „Госуслуг“ позволяет организовать процедуры по регистрации браков и разводов с оплатой госпошлины дистанционно, исключая те случаи, когда необходимо обращаться в судебные инстанции», — говорится в тексте обращения.

Волынец отметила, что в случае отсутствия у гражданина учетной записи на указанном сайте или невозможности пройти процедуру регистрации на портале, необходимо разработать комплекс мер, которые позволят осуществлять выездную регистрацию тех или иных актов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ГИБДД переведет часть услуг в онлайн-формат из-за пандемии, вызванной коронавирусом.

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