ГИБДД переводит ряд услуг в онлайн-формат в связи с коронавирусом
Теперь для того, чтобы получить водительские права, придется встать в очередь на едином портале госуслуг.
Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda
ГИБДД минимизирует личное общение с гражданами из-за угрозы распространения коронавируса, переведя ряд услуг в онлайн-формат, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
Так, например, выдача разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортного средства и свидетельств о соответствии ТС требованиям безопасности будет осуществляться в электронном виде по заранее отработанной схеме.
«Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Соответствующее распоряжение МВД России уже направлено на места», — пояснил собеседник информагентства.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что услуги по регистрации транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений будет осуществляться только по предварительной записи через единый портал госуслуг или по телефону.
В числе прочего, в ГИБДД постановили, что нахождение участников дорожного движения в подразделениях Госавтоинспекции для рассмотрения дел об административных правонарушениях, в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС также будет минимизировано.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ГИБДД начнет фиксировать использование мобильных телефонов за рулем с помощью камер.
Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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