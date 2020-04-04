За минувшие сутки зарегистрировано девять летальных исходов у пациентов с COVID-19.

В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России подтверждено 582 новых случаев коронавируса. Согласно данным Оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано девять летальных исходов у пациентов с COVID-19. Всего в РФ зарегистрирован 4731 случай в 78 регионах.

По данным на 4 апреля коронавирус выявлен у жителей 32 регионов РФ.

В Москве зарегистрировано 434 новых заболевших, 49 случаев заражения зафиксировано в Подмосковье, 15 — в Петербурге, в Брянской области — 12, в Ленобласти — 6.

По данным Оперштаба, выздоровели 52 человека.

В общей сложности зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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