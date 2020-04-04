Перевозчик сообщил, что выполнение рейсов приостановлено с 4 апреля.

Авиакомпания S7 прекратила вывоз россиян из Японии, Таиланда и Вьетнама

Фото: ТАСС / FrankHoermann/SVEN SIMON

Рейсы в Россию из Японии, Таиланда и Вьетнама приостановила отечественная авиакомпания S7, сообщает РИА Новости. Решение было принято оперативным штабом в связи с мерами безопасности, введенными из-за пандемии коронавируса.

«Оперативным штабом по предупреждению распространения вируса было принято решение временно полностью ограничить международное авиасообщение. В связи с этим с 4 апреля S7 Airlines вынуждена временно приостановить выполнение рейсов для вывоза путешественников из Таиланда, Вьетнама, Японии», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.

Пассажиры, ожидающие вылета в Россию, могут заполнить форму на сайте госуслуг. Авиаперевозчик отмечает, что на основе этих данных будет составлен новый график возвращения россиян из-за рубежа.

Накануне российские власти приняли решение о приостановке ввозных рейсов. Запрет на полеты коснулся и стран СНГ. Меры были приняты для максимальной защиты граждан и недопущения новых случаев ввоза в страну заболевших коронавирусом. В то же время, как писал 5-tv.ru, находящимся за рубежом россиянам будет выделено 500 миллионов рублей из-за пандемии COVID-19. На данный момент за границей находится более двух тысяч россиян.

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