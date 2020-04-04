Авиакомпания S7 прекратила вывоз россиян из Японии, Таиланда и Вьетнама
Перевозчик сообщил, что выполнение рейсов приостановлено с 4 апреля.
Фото: ТАСС / FrankHoermann/SVEN SIMON
Рейсы в Россию из Японии, Таиланда и Вьетнама приостановила отечественная авиакомпания S7, сообщает РИА Новости. Решение было принято оперативным штабом в связи с мерами безопасности, введенными из-за пандемии коронавируса.
«Оперативным штабом по предупреждению распространения вируса было принято решение временно полностью ограничить международное авиасообщение. В связи с этим с 4 апреля S7 Airlines вынуждена временно приостановить выполнение рейсов для вывоза путешественников из Таиланда, Вьетнама, Японии», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Пассажиры, ожидающие вылета в Россию, могут заполнить форму на сайте госуслуг. Авиаперевозчик отмечает, что на основе этих данных будет составлен новый график возвращения россиян из-за рубежа.
Накануне российские власти приняли решение о приостановке ввозных рейсов. Запрет на полеты коснулся и стран СНГ. Меры были приняты для максимальной защиты граждан и недопущения новых случаев ввоза в страну заболевших коронавирусом. В то же время, как писал 5-tv.ru, находящимся за рубежом россиянам будет выделено 500 миллионов рублей из-за пандемии COVID-19. На данный момент за границей находится более двух тысяч россиян.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
41%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?