Назван основной способ передачи коронавируса
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, один заболевший COVID-19 может заразить трех человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга назвала основной способ передачи коронавируса. По ее словам, COVID-19 в 96% случаев передается капельным путем. Воздушный путь передачи инфекции отмечается только в четырех-шести процентах случаев, подчеркнула руководитель ведомства.
«Я бы хотела сказать об особенностях вируса, которые мы знаем на сегодняшний день. Мы сегодня знаем, что вирус передается преимущественно капельным путем — 96% случаев связаны с капельным путем. И только 4% или 6% у разных исследователей — это воздушный путь», — сказала Анна Попова.
Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что один заболевший коронавирусом, имеющий ярко выраженные симптомы, может заразить новым внеклеточным агентом трех человек.
Помимо прочего, Анна Попова отметила, что количество тестирований на COVID-19 в России проводится до 34-37 тысяч в сутки и будет увеличиваться. Глава ведомства добавила, что около 25% инфицированных в нашей стране не имеют симптомов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом.
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