Количество заразившихся COVID-19 в России на 4 апреля — 4731 человек! Число погибших — 43!

Эвакуированным жителям пострадавшего от взрыва дома в Орехово-Зуево обеспечат режим самоизоляции

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Марина Неруцких
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Такое обещание горожанам дал губернатор Московской области.

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Фото, видео: ТАСС/Карпухин Сергей; Youtube / россииянин по неволе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, взявший под личный контроль ситуацию со взрывом газа в жилом доме в Орехово-Зуево, пообещал эвакуированным жильцам пострадавшей пятиэтажки обеспечить режим самоизоляции.

ЧП в жилом доме произошло 4 апреля в 13.08. По предварительной версии, взорвалась неисправная газовая колонка в одной из квартир четрыехподъездного дома по адресу улица Гагарина, 31. 

В результате инцидента полностью разрушен второй подъезд дома, также пострадал третий подъезд. Взрывом приведены в полную непригодность для жизни 10 квартир. 

ЧП унесло жизни одного человека, еще шестеро жильцов пострадали. Из них пятеро находятся в больнице, один от госпитализации отказался.

 Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело.

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Эвакуированным жителям пострадавшего от взрыва дома в Орехово-Зуево обеспечат режим самоизоляции

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