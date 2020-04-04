Эвакуированным жителям пострадавшего от взрыва дома в Орехово-Зуево обеспечат режим самоизоляции
Такое обещание горожанам дал губернатор Московской области.
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Фото, видео: ТАСС/Карпухин Сергей; Youtube / россииянин по неволе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, взявший под личный контроль ситуацию со взрывом газа в жилом доме в Орехово-Зуево, пообещал эвакуированным жильцам пострадавшей пятиэтажки обеспечить режим самоизоляции.
ЧП в жилом доме произошло 4 апреля в 13.08. По предварительной версии, взорвалась неисправная газовая колонка в одной из квартир четрыехподъездного дома по адресу улица Гагарина, 31.
В результате инцидента полностью разрушен второй подъезд дома, также пострадал третий подъезд. Взрывом приведены в полную непригодность для жизни 10 квартир.
ЧП унесло жизни одного человека, еще шестеро жильцов пострадали. Из них пятеро находятся в больнице, один от госпитализации отказался.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело.
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