По словам медика Евгения Комаровского, чем менее выражены симптомы заболевания, тем более тесным должен быть контакт с инфицированным, чтобы заразиться.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @uakomar; Youtube / Доктор Комаровский

Тема:
Эпидемия коронавируса

Известный детский врач Евгений Комаровский, отвечая на своем YouTube-канале на интересующие всех вопросы о COVID-19, разъяснил, как можно заразиться коронавирусом от человека, у которого признаки заболевания слабо выражены.

Он напомнил, что, действительно, есть прямая связь между интенсивностью симптомов и тем, насколько активно носитель вируса распространяет его. Если у больного есть кашель и чихание, то он заражает окружающих активно, если же симптомов нет, то для того, чтобы передать вирус кому-то, должен быть очень тесный контакт.

«Что такое очень тесный контакт? Ну действительно, поцелуи с близким человеком — это нормальный близкий контакт. Совместная трапеза, когда из одной ложки вы там что-то едите, общая зубная щетка. В конце концов если вы длительно находитесь в невентилируемом помещении с человеком, который близко возле вас, то концентрация вируса в воздухе, который вы выдыхаете, может достичь того уровня, когда вызовет заражение», — пояснил доктор Комаровский.

Он подытожил, что при отсутствии симптомов вероятность заразить кого-то коронавирусом достаточно низка, но она однозначно есть.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Евгений Комаровский разъяснил, можно ли заразиться коронавирусом во время занятий сексом.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
4 апр
На Украине составлен статистический портрет умершего от коронавируса пациента
4 апр
Названа крайняя дата возобновления чемпионата России по футболу
4 апр
Могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса
4 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 4 апреля
4 апр
Кабмин утвердил порядок оказания помощи россиянам, которые не могут вернуться в РФ
4 апр
«Боль невыносимая, потоки слез»: Продюсер Лободы сожгла глаза кварцевой лампой
4 апр
Как повлияет весеннее тепло на распространение коронавируса?
4 апр
«Двое неполноценных»: Виталий Кличко о больных коронавирусом юных украинцах
4 апр
Якутские школьники вернутся за парты несмотря на пандемию
4 апр
Заболевшая в Испании Ветлицкая рассказала о самочувствии

Читайте также

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля

Последние новости

22:17
На Украине составлен статистический портрет умершего от коронавируса пациента
22:07
«Я проживаю свой личный ад»: жена Джигана рассказала, как переносит разрыв с супругом
21:54
У Валерия Карпина родилась пятая дочка
21:43
«Чертовски скучно»: дочь Ларисы Гузеевой примерила образ Джокера
21:29
Еще два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Москве
21:20
Обнаружено тело третьего погибшего при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево

Сейчас читают

Могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Мы не вечные»: кулинарный телеведущий Сталик Ханкишиев обратился к подписчикам из реанимации

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок