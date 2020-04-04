В каком случае больной коронавирусом без симптомов может заразить другого человека
По словам медика Евгения Комаровского, чем менее выражены симптомы заболевания, тем более тесным должен быть контакт с инфицированным, чтобы заразиться.
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Ученые назвали главный признак заражения COVID-19
Фото, видео: Instagram @uakomar; Youtube / Доктор Комаровский
Известный детский врач Евгений Комаровский, отвечая на своем YouTube-канале на интересующие всех вопросы о COVID-19, разъяснил, как можно заразиться коронавирусом от человека, у которого признаки заболевания слабо выражены.
Он напомнил, что, действительно, есть прямая связь между интенсивностью симптомов и тем, насколько активно носитель вируса распространяет его. Если у больного есть кашель и чихание, то он заражает окружающих активно, если же симптомов нет, то для того, чтобы передать вирус кому-то, должен быть очень тесный контакт.
«Что такое очень тесный контакт? Ну действительно, поцелуи с близким человеком — это нормальный близкий контакт. Совместная трапеза, когда из одной ложки вы там что-то едите, общая зубная щетка. В конце концов если вы длительно находитесь в невентилируемом помещении с человеком, который близко возле вас, то концентрация вируса в воздухе, который вы выдыхаете, может достичь того уровня, когда вызовет заражение», — пояснил доктор Комаровский.
Он подытожил, что при отсутствии симптомов вероятность заразить кого-то коронавирусом достаточно низка, но она однозначно есть.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Евгений Комаровский разъяснил, можно ли заразиться коронавирусом во время занятий сексом.
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