На Украине составлен статистический портрет умершего от коронавируса пациента
Соответствующие данные опубликовал Центр общественного здоровья при Минздраве Незалежной.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; Facebook / Центр громадського здоров’я України
Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины составил статистический портрет умершего от коронавируса пациента. Соответствующие данные опубликованы на странице ведомства в Facebook.
Согласно проведенному анализу, чаще других от COVID-19 в Незалежной умирают женщины старше 50 лет, имеющие в анамнезе заболевания сердечно-сосудистой системы или страдающие от сахарного диабета.
«86% людей, умерших от COVID-19 на Украине, имели возраст старше 50 лет (по состоянию на 4 апреля — Прим.ред.)», — говорится в посте Центра общественного здоровья.
Отмечается, что средний срок от появления признаков заболевания новым внеклеточным агентом до летального исхода составляет девять дней. Большинство умерших имели, помимо прочего, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.
По последним данным, на Украине от коронавируса скончались 32 человека. Пятеро из числа умерших имели в анамнезе поездки за рубеж в течение последних 14 суток до появления клинических симптомов. У всех умерших пациентов был положительный результат лабораторного исследования на наличие возбудителя COVID-19.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга по эпидемиологической ситуации в украинской столице назвал больных коронавирусом подростков «неполноценными».
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