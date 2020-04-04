«Двое неполноценных»: Виталий Кличко о больных коронавирусом юных украинцах

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе и в настоящий момент мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга по эпидемиологической ситуации в украинской столице назвал больных коронавирусом подростков «неполноценными».

По всей видимости, градоначальник в очередной раз решил блеснуть красноречием и, вероятно, перепутал слова на родном языке — «неповноцінних» и «неповнолiтнiх» (неполноценных и несовершеннолетних — в переводе с украинского языка — Прим.ред.).

«Среди больных, двое неполноценных детей — 16-летний парень и 17-летняя девушка», — заявил Виталий Кличко.

Стоит отметить, что свою «оговорку» мэр Киева не заметил и поэтому не исправил. Многочисленные пользователи сети, посмотревшие запись выступления Виталия Кличко, пришли, мягко говоря, в недоумение.

«Один неполноценный перед нами?»

«Тот случай, когда проще понять сурдопереводчика»;

«Врачи выявили новый симптом коронавируса: неразборчивость речи»;

«Неполноценный мэр»;

«Кличко, когда ты научишься говорить? Возьми уроки речи! Позорище!» — пишут возмущенные украинцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кличко экстренно вернулся на Украину из США ради операции.