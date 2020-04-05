«Желаю вам сдохнуть»: москвич, задержанный с собакой, проклинал полицейских страшными словами

Видео задержания москвича Иисуса Воробьева, который нарушил режим самоизоляции и устроил перепалку с правоохранителями, оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах мужчина осыпает сотрудников полиции проклятиями, желая смерти их близким.

«Вы знаете, я желаю вам, чтобы вы все сдохли вместе со своими детьми, женами, матерями», — заявил Иисус Воробьев.

Поводом для задержания агрессивного москвича стала его реакция на требования полицейских не нарушать указ мэра Москвы, в котором обозначены четкие правила соблюдения режима самоизоляции, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. По числу заболевших столица находится на первом месте — там заражены 3357 человек. Иисус Воробьев, несмотря на запрет гулять в парках, отправился на Патриаршие пруды выгуливать собаку. Патрульные, заметив его, сделали ему замечание, однако москвич сначала проигнорировал их, а затем вступил с ними в жаркую полемику.

Иисус Воробьев был задержан, в отношении его был составлен административный протокол. Собаку забрала его супруга.

В социальных сетях задержание Воробьева стало одной из самых обсуждаемых тем дня. Многих заинтересовало необычное имя мужчины и его род деятельности.

Судя по его странице в социальной сети, у Иисуса Воробьева два высших образования — юридическое и педагогическое, однако в настоящее время он выпускает свою линию одежды. Также широкое обсуждение получило совместное фото Воробьева и Алексея Панина.

Facebook / Иисус Воробъев

Кто-то даже пошутил, что актера и нарушителя с Патриарших прудов объединяют скандалы с участием братьев наших меньших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что административный протокол составлен на мужчину с собакой, задержанного в Москве.