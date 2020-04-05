Трагедия разыгралась в поселке Елатьма Касимовского района в ночь на 5 апреля.

Четверо молодых людей и девушка были застрелены под Рязанью из охотничьего ружья

Фото: www.globallookpress.com / Cecilia Fabiano

Жертвами местного жителя под Рязанью стали четверо молодых людей и девушка. Их застрелили из охотничьего ружья.

Трагедия разыгралась в ночь на 5 апреля в поселке  Елатьма Касимовского района.

В настоящий момент предполагаемый убийца задержан — им оказался Антон Ф. 1988 года рождения.

Сообщается, что трое людей были застрелены дома, еще двое — на улице.

На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области.

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