Четверо молодых людей и девушка были застрелены под Рязанью из охотничьего ружья

Жертвами местного жителя под Рязанью стали четверо молодых людей и девушка. Их застрелили из охотничьего ружья.

Трагедия разыгралась в ночь на 5 апреля в поселке Елатьма Касимовского района.

В настоящий момент предполагаемый убийца задержан — им оказался Антон Ф. 1988 года рождения.

Сообщается, что трое людей были застрелены дома, еще двое — на улице.

На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области.