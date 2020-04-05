Четверо молодых людей и девушка были застрелены под Рязанью из охотничьего ружья
Трагедия разыгралась в поселке Елатьма Касимовского района в ночь на 5 апреля.
Фото: www.globallookpress.com / Cecilia Fabiano
Жертвами местного жителя под Рязанью стали четверо молодых людей и девушка. Их застрелили из охотничьего ружья.
Трагедия разыгралась в ночь на 5 апреля в поселке Елатьма Касимовского района.
В настоящий момент предполагаемый убийца задержан — им оказался Антон Ф. 1988 года рождения.
Сообщается, что трое людей были застрелены дома, еще двое — на улице.
На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области.
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