Причиной расстрела пятерых человек под Рязанью стал бытовой конфликт
| Нюра Незванова Происшествия 186
Четверых парней и девушку застрелили из охотничьего ружья.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Стала известна предварительная причина расстрела пяти человек в поселке Елатьма Касимовского района. По данным ТАСС, местный житель убил четверых парней и девушку в результате вспыхнувшего бытового конфликта.
Сообщается, что предполагаемый злоумышленник был соседом погибших.
Что именно произошло — неизвестно.
По данным МВД, подозреваемый задержан. Им оказался Антон Ф. 1988 года рождения.
На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области.
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