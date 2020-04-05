Причиной расстрела пятерых человек под Рязанью стал бытовой конфликт

Стала известна предварительная причина расстрела пяти человек в поселке Елатьма Касимовского района. По данным ТАСС, местный житель убил четверых парней и девушку в результате вспыхнувшего бытового конфликта.

Сообщается, что предполагаемый злоумышленник был соседом погибших.

Что именно произошло — неизвестно.

По данным МВД, подозреваемый задержан. Им оказался Антон Ф. 1988 года рождения.

На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области.