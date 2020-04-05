Стали известны имена жертв массового расстрела под Рязанью

Стали известны имена погибших в селе Елатьма Касимовского района. Рязанской области. Как стало известно 5-tv.ru, жертвами местного жителя стали Максим У., Виктор К., Евгений Т., Илья К. и Кристина Т. Все они были убиты из охотничьего ружья.

Предполагаемый убийца Антон Ф. 1988 года рождения в настоящий момент задержан.

По данным МВД, причиной расстрела стала бытовая ссора, других подробностей не приводится.

Также известно, что задержанный был соседом молодых людей.

На месте трагедии работают криминалисты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области.