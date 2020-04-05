Врач назвал главные риски самоизоляции для пожилых людей

Медик рекомендовал не лишать россиян старшего возраста социального общения, а лишь обеспечивать меры защиты их здоровья.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько, Кристина Кормилицына, Дмитрий Коротаев,

Главные опасности самоизоляции для пожилых людей в период пандемии коронавируса назвал израильский врач Леонид Эйдельман, пишет РИА Новости. По его словам, из-за низкой физической нагрузки люди старшего возраста могут стать лежачими больными, а переедание и стресс способствуют обострению хронических заболеваний.

«Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции», — предупредил о риске медик.

Кроме того, по его словам, уже были случаи, когда из-за карантина пожилые люди не могли вовремя прибыть в больницу для прохождения лечения, что негативно сказывалось на их здоровье. Важно также, по мнению Эйдельмана, и сохранить на время изоляции социальную вовлеченность пожилых людей в жизнь общества. Они нуждаются в контактах с людьми для поддержания и физического, и психологического здоровья.

«Я считаю, что дистанцироваться надо физически, а не социально. Надо особенно пожилым людям поддерживать контакты. Люди, которые приходят к пожилым, должны сохранять дистанцию и должны носить маски, чтобы их не заразить», — подчеркнул врач.

На время изоляции он рекомендовал людям пенсионного возраста найти себе какое-то хобби и постараться поддерживать хотя бы минимальную физическую нагрузку на организм.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с коронавирусом. С 30 марта по 3 апреля в стране была установлена нерабочая неделя. В дальнейшем ее продлили до 30 апреля включительно в целях нераспространения инфекции. Для пожилых людей в России действует режим самоизоляции, им настоятельно рекомендовано не выходить из домов, так как именно они находятся в группе риска.

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