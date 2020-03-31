Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с коронавирусом
Российский лидер поставил новые задачи полпредам, чтобы избежать распространения COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin/Kremlin Pool
Регионы должны в кратчайшие сроки мобилизовать все ресурсы, которые необходимы для борьбы с коронавирусом: это медперсонал, места в больницах — аппаратура, медикаменты.
Владимир Путин поставил новые задачи полпредам в условиях пандемии. Президент поддержал те дополнительные меры, которые ввели в столичном регионе, и сам обратился к пенсионерам всей страны с просьбой — соблюдать режим самоизоляции.
Почему это сейчас особенно важно, расскажет Алексей Лазуренко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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