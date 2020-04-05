Среди пострадавших двое детей.

Восемь человек пострадали в ДТП микроавтобуса и грузовика в Якутии

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Восемь человек пострадали в ДТП микроавтобуса и грузовика в Якутии. Среди пострадавших двое детей.

Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла около 13.00 (05.00 по московскому времени). На 102 километре трассы Р-504 «Колыма» столкнулись микроавтобус с пассажирами и грузовой автомобиль.

В результате столкновения пострадали восемь человек. Все они госпитализированы в Мегино-Кангаласскую Центральную районную больницу (ЦРБ).  Степень тяжести ранений уточняется.

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