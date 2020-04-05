На месте работают экстренные службы, площадь возгорания уточняется.

Очевидцы сообщили о задымлении в одном из корпусов центра имени Блохина в Москве

Фото: ТАСС / Александров Михаил

Пожар возник в одном из корпусов центра имени Блохина в Москве. На месте работают экстренные службы, площадь возгорания уточняется.

Очевидцы сообщают, что в онкологическом детском центре на Каширском шоссе зафиксировано плотное задымление в трехэтажном здании. По предварительной информации, в данном корпусе расположен пищеблок. О пострадавших не сообщается.

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