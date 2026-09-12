Саша Барон Коэн сыграет в первой театральной постановке Тарантино

Саша Барон Коэн сыграет главную роль у Квентина Тарантино

Актер и комик Саша Барон Коэн исполнит главную роль в театральной постановке Квентина Тарантино The Popinjay Cavalier. Премьера «задорной комедии» в лондонском Вест-Энде запланирована на весну следующего года.

«The Popinjay Cavalier — это задорная комедия обмана и маскировки, вдохновленная грандиозными приключенческими театральными и киноэпопеями. Масштабное воспевание театра и его возвышенной романтики, рассказанное в фирменном стиле Тарантино и с его неповторимым остроумием», — пишут в синопсисе спектакля.

Какой именно лондонский театр представит постановку Квентина Тарантино, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что речь идет об «авантюрной комедии», действие которой происходит в Европе 1830-х годов.

Напомним, что предстоящая постановка станет дебютом на сцене для 54-летнего актера Саши Барона Коэна и дебютная постановка Квентина Тарантино.

Ранее 5-tv.ru писали о том, что неизвестный попытался проникнуть в особняк Тарантино.

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