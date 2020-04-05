«Завтра 19»: архивное фото «самой красивой девочки мира» заворожило фанатов
5 апреля французская модель, прославившаяся в детстве, отмечает 19-летие.
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Фото, видео: Instagram @thylaneblondeau
Французской фотомодели и актрисе Тилан Блондо 5 апреля исполняется 19 лет. Девушка прославилась еще в шестилетнем возрасте, когда СМИ стали называть «самой красивой девочкой в мире». В преддверии дня рождения девушка выложила в Instagram свое детское фото и напомнила фанатам, какой завтра день.
«Превращение — 19 завтра», — лаконично отметила звезда.
Поклонники с радостью вспомнили знакомый образ и начали расхваливать юную модель.
«Великолепно! Я никогда не видел такого прекрасного ребенка, как ты»;
«Не могу поверить!»
«Какая капусточка»;
«С днем рождения из России!»
«Это изображение помнит весь мир. У тебя редкая красота», — написали фолловеры.
Тилан Блондо начала сниматься еще в возрасте четырех лет. Потом она была моделью множества мировых брендов и до сих пор считается одной из самых высокооплачиваемых обитательниц подиума.
Ранее 5-tv.ru писал, как Тилан Блондо снялась в фильме «Белль и Себастьян», а также позировала для провокационной фотосессии в журнале Vogue.
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