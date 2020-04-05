«Завтра 19»: архивное фото «самой красивой девочки мира» заворожило фанатов

Французской фотомодели и актрисе Тилан Блондо 5 апреля исполняется 19 лет. Девушка прославилась еще в шестилетнем возрасте, когда СМИ стали называть «самой красивой девочкой в мире». В преддверии дня рождения девушка выложила в Instagram свое детское фото и напомнила фанатам, какой завтра день.

«Превращение — 19 завтра», — лаконично отметила звезда.

Instagram @thylaneblondeau

Поклонники с радостью вспомнили знакомый образ и начали расхваливать юную модель.

«Великолепно! Я никогда не видел такого прекрасного ребенка, как ты»;

«Не могу поверить!»

«Какая капусточка»;

«С днем рождения из России!»

«Это изображение помнит весь мир. У тебя редкая красота», — написали фолловеры.

Тилан Блондо начала сниматься еще в возрасте четырех лет. Потом она была моделью множества мировых брендов и до сих пор считается одной из самых высокооплачиваемых обитательниц подиума.

Ранее 5-tv.ru писал, как Тилан Блондо снялась в фильме «Белль и Себастьян», а также позировала для провокационной фотосессии в журнале Vogue.