Дом, пострадавший при взрыве газа в Орехово-Зуево, восстановят за полгода
Часть жильцов сможет вернуться в свои квартиры до конца апреля.
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Фото, видео: ТАСС/Карпухин Сергей, 5-tv.ru
Жилой пятиэтажный дом на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуево, в котором 4 апреля произошел взрыв бытового газа, восстановят в течение полугода. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, во время реконструкции здания жители разрушенных и признанных аварийными подъездов будут находиться в пансионате.
«Дом после экспертизы будет восстановлен в ближайшие шесть месяцев. Жители разрушенных подъездов будут ждать возвращения домой в пансионате. На проживание будет выплачиваться дополнительная сумма», — отметил Андрей Воробьев.
Отмечается, что жильцы из третьего и четвертого подъездов пятиэтажки смогут вернуться в свои квартиры в 20-х числах апреля после окончания разбора завалов.
ЧП в жилом доме № 31 на улице Гагарина в Орехово-Зуево произошло 4 апреля в 13.08 по московскому времени. В результате взрыва погибли три человека, еще четверо были госпитализированы. Среди них подросток, которого спасли очевидцы в первые минуты после произошедшего.
Из здания были экстренно эвакуированы 200 человек, взрывом полностью разрушены пять квартир и еще пять — частично. В качестве версий происшествия следователи рассматривают утечку газа и неосторожное обращение с оборудованием. Аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа завершены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьи погибших при взрыве газа в Орехово-Зуево получат по одному миллиону рублей.
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