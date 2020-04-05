Дом, пострадавший при взрыве газа в Орехово-Зуево, восстановят за полгода

Жилой пятиэтажный дом на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуево, в котором 4 апреля произошел взрыв бытового газа, восстановят в течение полугода. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, во время реконструкции здания жители разрушенных и признанных аварийными подъездов будут находиться в пансионате.

«Дом после экспертизы будет восстановлен в ближайшие шесть месяцев. Жители разрушенных подъездов будут ждать возвращения домой в пансионате. На проживание будет выплачиваться дополнительная сумма», — отметил Андрей Воробьев.

Отмечается, что жильцы из третьего и четвертого подъездов пятиэтажки смогут вернуться в свои квартиры в 20-х числах апреля после окончания разбора завалов.

ЧП в жилом доме № 31 на улице Гагарина в Орехово-Зуево произошло 4 апреля в 13.08 по московскому времени. В результате взрыва погибли три человека, еще четверо были госпитализированы. Среди них подросток, которого спасли очевидцы в первые минуты после произошедшего.

Из здания были экстренно эвакуированы 200 человек, взрывом полностью разрушены пять квартир и еще пять — частично. В качестве версий происшествия следователи рассматривают утечку газа и неосторожное обращение с оборудованием. Аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа завершены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьи погибших при взрыве газа в Орехово-Зуево получат по одному миллиону рублей.