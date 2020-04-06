Врачи без защиты: медики по всей стране жалуются на дефицит спецодежды

Трудности с обеспечением средствами защиты сейчас есть и в больницах. В Петербурге врачи записали видеообращение, чтобы привлечь внимание к проблеме — медперсоналу порой не хватает даже масок.

И такая ситуация сразу в нескольких регионах. Уже закрылись на карантин две больницы в Сыктывкаре и Иванове — перезаражались не только пациенты, но и медики.

Больной с пневмонией не является инфекционным больным. Лечением таких больных занимаются отделения терапевтического профиля. Поэтому работа с такими больными не требует обеспечения противочумными костюмами. С такими ответами медики категорически не согласны.

Госпитализировать придется всех поступающих. В том числе и тех, у кого позже может подтвердиться опасный вирус. Работать в таких условиях без средств защиты опасно. С подобными проблемами сталкиваются врачи по всей стране.

Сергей Лесков разбирался, почему маски в больницах — такой страшный дефицит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор запустил бесконтактное тестирование на коронавирус.

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