Роспотребнадзор запустил бесконтактное тестирование на коронавирус
Россияне могут сдать анализ на COVID-19, не выходя из дома.
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Фото, видео: ТАСС/Мальгавко Сергей, /Федоров Максим, /Мальгавко Сергей, /Panoramic via ZUMA Press
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) приступил к бесконтактному тестированию на коронавирусную инфекцию СОVID-19. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает ФАН.
В рамках бесконтактного тестирования все желающие могут сдать анализы на наличие вируса SARS-CoV-2, не выходя из дома. Специалисты сами приедут домой к гражданину, но он должен заплатить за услугу. Пока она доступна только в Москве и Московской области. Со временем аналогичная возможность должна появиться во всех регионах.
«Процедура забора биоматериала происходит на дому практически бесконтактным способом. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что для выявления коронавируса специалисты CMD используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии. Он соответствует всем современным европейским требованиям и уже прошел клинические испытания. Специалисты уверяют, что вероятность ложноотрицательного и ложноположительного результатов исключена.
«Тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора расширяет арсенал диагностических инструментов для выявления коронавирусной инфекции — она позволяет выявить инфекцию даже на ранних стадиях заболевания, а также у людей с не выраженными симптомами», — подытожили в Роспотребнадзоре, уточнив, что прибегнуть к бесконтактному тестированию на COVID-19 можно без назначения врача.
Как сообщал 5-tv.ru, по последним данным в России заражены коронавирусом более пяти тысяч человек. Инфекция COVID-19 не затронула только три российских региона — Чукотку, республики Алтай и Тыва.
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