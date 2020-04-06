Более 1,4 тысячи лет жители Страны восходящего солнца наблюдали на небосводе странное свечение и приняли его за дурное предзнаменование.

Ученые разгадали тайну «красного знака» в небе над Японией

Фото: www.globallookpress.com / Dennis Fast

Ученые нашли объяснение феномену «красного веера», который появился в небе над Японией более 1,4 тысячи лет назад. Об этом сообщает портал культурологических и социальных наук Университета перспективных исследований (SOKENDAI) в Хаяме.

В записках тех лет говорится, что 30 декабря 620 года жители Страны восходящего солнца наблюдали необычное явление на небосводе — красный знак в форме «фазанова хвоста». Тогда это свечение приняли за дурное знамение. Современная наука постаралась объяснить этот факт.

Ученые пришли к выводу, что описание странного знака пересекается с современными знаниями о северном сиянии. Как отмечается в более поздних наблюдениях японцев, феномен «фазанова хвоста» наблюдали еще не раз. Астрономы составили карту магнитного поля планеты, в котором она находилась в более 1,4 тысячи лет назад. «Красный веер» мог образоваться под воздействием магнитной бури. В этом случае северное сияние может окрашиваться в обозначенный цвет.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидцы публикуют фото редкого оптического явления — гало в небе над Петербургом.

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