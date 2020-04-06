«Бабочка-весна-лето»: Мария Горбань с розовыми крыльями покорила сердца фанатов

Оригинальный образ Марии Горбань пленил поклонников актрисы и телеведущей. Звезда шоу «Орел и решка» снялась в ярко-розовом мини-платье с огромным бантом сзади. В таком виде эта часть наряда исполнила роль крыльев. Нестандартный имидж дополнили сапоги-казаки сложной расцветки. Сама звезда намекнула, что ее внешний вид отсылает к ангельской тематике.

«Ангелы слышат мысли», — написала она, почти процитировав Андрея Макаревича.

Instagram @gorban_masha

Поклонники в комментариях согласились, что в этом фото Горбань есть нечто волшебное. Другие сравнили Марию с бабочкой, что подходит не меньше. Большинство же сошлось во мнении, что теледива в кадре на редкость легка и очаровательна.

«Бабочка-весна-лето»;

«Вдохновляете»;

«Вау! волшебное фото»;

«Как всегда, бесподобна»;

«Самая красивая девочка на свете», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Горбань довела фанатов до слез «безбашенным поступком».