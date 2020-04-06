«Бабочка-весна-лето»: Мария Горбань с розовыми крыльями покорила сердца фанатов
Звезда «Орла и решки» примерила образ женственного ангела.
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Фото, видео: Instagram @gorban_masha
Оригинальный образ Марии Горбань пленил поклонников актрисы и телеведущей. Звезда шоу «Орел и решка» снялась в ярко-розовом мини-платье с огромным бантом сзади. В таком виде эта часть наряда исполнила роль крыльев. Нестандартный имидж дополнили сапоги-казаки сложной расцветки. Сама звезда намекнула, что ее внешний вид отсылает к ангельской тематике.
«Ангелы слышат мысли», — написала она, почти процитировав Андрея Макаревича.
Поклонники в комментариях согласились, что в этом фото Горбань есть нечто волшебное. Другие сравнили Марию с бабочкой, что подходит не меньше. Большинство же сошлось во мнении, что теледива в кадре на редкость легка и очаровательна.
«Бабочка-весна-лето»;
«Вдохновляете»;
«Вау! волшебное фото»;
«Как всегда, бесподобна»;
«Самая красивая девочка на свете», — отреагировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Горбань довела фанатов до слез «безбашенным поступком».
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