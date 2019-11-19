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Мария Горбань довела фанатов до слез «безбашенным поступком»

, 6:22 | Светлана Александрова Видео 71

Звезда сериала «Кухня» полетала на Як-52, но во время «петли Нестерова» у самолета открылась фоорточка.

Фото: Instagram @gorban_masha

Актриса и телеведущая Мария Горбань заставила рыдать своих поклонников, опубликовав на своей странице в Instagram видео авиатрюков, участницей которых стала во время съемок программы «Орел и Решка» в Челябинске.

«Это самый безбашенный поступок в моей жизни! <…> Я до сих пор плачу, когда это вижу!!! Мало того, что я выдержала мертвую петлю Нестерова в свободном падении, так я еще и закрыла форточку, которая открылась совершенно случайно и это случай на миллион», — написала Мария.

 
 
 
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Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Актриса клянется, что больше никогда не совершит подобного. А подписчики — в ужасе — кто восхищается выдержкой Горбань, а кто возмущается неоправданным риском.

«Ну ты зверь-баба, Маша!»

«Круто! Без слов! Вы герой!» — комментируют видео любители экстрима.

«Это недопустимая ситуация! Я за вас до слез испугалась. Такой адреналин мужчинам по кайфу, нас, женщин, он разрушает. Берегите себя! И аккуратнее с выбором развлечений, если есть выбор».

«Чуть сердце не остановилось, это ж кошмарище! Мария, вы героиня. Не делайте больше так. Очень страшно. Реально я заплакала от вида только».

«Я расплакалась, это ужас!»

«Зачем такой риск, дома доча».

«А для чего все это? У Вас же есть родители и ребенок? К чему так рисковать своей единственной жизнью?» — недоумевают пользователи.

Ранее, как писал 5-tv.ru Мария Горбань шокировала публику в основном откровенными фото в купальниках и видео с танцами в нижнем белье на балконе.

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