Подросток управлял автомобилем Mercedes, в котором погиб блогер Петель
Стали известны новые подробности страшной аварии в Подмосковье, где погибли трое человек, включая известного блогера.
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Фото, видео: ВКонтакте @msk_dtp,5-tv.ru
Как стало известно 5-tv.ru, за рулем люксового Mercedes, в котором в субботу, 4 апреля, в страшном ДТП погиб блогер Павел Петель, находился 16-летний подросток.
По предварительной информации, автомобиль на огромной скорости влетел на автозаправочную станцию в районе города Подольск и врезался в стоящую там фуру Volvo. Машина ушла под большегруз больше, чем на половину.
В результате ДТП погиб известный блогер Павел Петель, находящийся за рулем подросток и 28-летний пассажир. Еще один, находящийся в момент аварии в легковушке пассажир был госпитализирован с переломами в местную больницу.
Ранее 5-tv.ru публиковал страшные кадры с места аварии. Павла родственники, друзья и поклонники искали два дня. Информация о его гибели подтвердилась только сегодня. Тело Петеля было найдено в одном из моргов.
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