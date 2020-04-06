Подросток управлял автомобилем Mercedes, в котором погиб блогер Петель

Стали известны новые подробности страшной аварии в Подмосковье, где погибли трое человек, включая известного блогера.

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Фото, видео: ВКонтакте @msk_dtp,5-tv.ru

Как стало известно 5-tv.ru, за рулем люксового Mercedes, в котором в субботу, 4 апреля, в страшном ДТП погиб блогер Павел Петель, находился 16-летний подросток.

По предварительной информации, автомобиль на огромной скорости влетел на автозаправочную станцию в районе города Подольск и врезался в стоящую там фуру Volvo. Машина ушла под большегруз больше, чем на половину.

В результате ДТП погиб известный блогер Павел Петель, находящийся за рулем подросток и 28-летний пассажир. Еще один, находящийся в момент аварии в легковушке пассажир был госпитализирован с переломами в местную больницу.

Ранее 5-tv.ru публиковал страшные кадры с места аварии. Павла родственники, друзья и поклонники искали два дня. Информация о его гибели подтвердилась только сегодня. Тело Петеля было найдено в одном из моргов.

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