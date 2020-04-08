В России введено уголовное наказание за уничтожение воинских захоронений
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, 5-tv.ru
Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за повреждение или уничтожение воинских захоронений и памятников защитникам Отечества.
Вандалов ждет наказание — штраф до трех миллионов рублей и даже тюремный срок до трех лет. Отдельно в законе говорится о монументах погибшим во время Великой Отечественной войны. Наказание за это более суровое — штрафы от двух до пяти миллионов и лишение свободы до пяти лет. Документ уже размещен на портале правовой информации и вступает в силу сегодня.
В Ленинградской области вандалы осквернили финский мемориал в Приморске. Плиты залили коричневой краской, а памятник разрисовали. Мемориал новый, расположен у кирхи Святой Марии Магдалины. Его установили в конце прошлого года в память о жителях города, погибших в годы советско-финской и Второй мировой войны.
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