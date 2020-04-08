Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 апреля, полная Розовая Луна в знаке Весов благоволит неплохому финансовому подъему. В этот день следует быть старательными и трудолюбивыми. Помимо прочего, сегодня отличное время для примирения, а также пребывания в хорошем и позитивном настроении.

♈ Овен

Овны, в этот день вы наконец-то увидите свет в конце тоннеля в финансовом плане. Звезды говорят, что хорошие новости о пополнении кошелька поступят с минуты на минуту. Несмотря на это, масштабные дивиденды за свои труды вы получите не сразу.

Космический совет: масштабные дивиденды за свои труды вы получите не сразу.

♉ Телец

8 апреля Тельцам стоит ждать хороших вестей от своего партнера. Личная жизнь непоколебимо пойдет в гору. Также не будет проблем и в финансовом отношении. Расслабьтесь и наслаждайтесь приятными моментами, а также успехом, которые на протяжении дня будут вас сопровождать.

Космический совет: расслабьтесь и наслаждайтесь приятными моментами.

♊ Близнецы

Сегодня представителям этого знака зодиака звезды сулят некоторые затруднения с получением прибыли. Проблемы с финансами могут возникнуть во второй половине дня. Поэтому будьте аккуратны и расчетливы. Не рискуйте! С окружающими будьте бескорыстными и постарайтесь правильно воспринять их потребности.

Космический совет: будьте аккуратны и расчетливы. Не рискуйте!

♋ Рак

Раки, 8 апреля самый неподходящий день для общения с внешним миром. Соблюдайте режим самоизоляции в буквальном смысле и не вздумайте делиться сокровенным, а также планами на жизнь с кем бы то ни было. Помните, сегодня стоит держать язык за зубами!

Космический совет: сегодня стоит держать язык за зубами!