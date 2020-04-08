Умерший от коронавируса на Кубани мужчина занимался самолечением
Как отметили в региональном оперштабе, пациент слишком поздно обратился за помощью к медикам.
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Скончавшийся 7 апреля от коронавируса житель Кубани практиковал самолечение и слишком поздно решил обратиться за помощью к врачам. Об этом сообщили в Оперативном штабе региона.
45-летний мужчина, проживавший в Лабинском районе, почувствовал себя плохо и на протяжении нескольких дней пытался самостоятельно вылечиться. Только после резкого ухудшения самочувствия больной вызвал скорую помощь и был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины внебольничную пневмонию.
«Пациент был немедленно обследован на COVID-19 и все имеющиеся респираторные вирусы», — говорится в сообщении оперштаба.
Согласно последним данным, в Краснодарском края официально подтвержден 61 случай заболевания коронавирусом, в том числе у двухлетнего ребенка. 15 пациентов пошли на поправку и были выписаны из больниц. Пятеро инфицированных COVID-19 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Состояние еще 22 человек ухудшилось и оценивается как средней тяжести.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда закончится пандемия коронавируса в разных странах.
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