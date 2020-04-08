Хлопок бытового газа произошел в жилом доме под Нижним Новгородом
Живыми, к настоящему моменту, спасатели успели извлечь женщину и ребенка.
Фото: ТАСС/Слуцкий Максим
Хлопок бытового газа произошел в жилом доме под Нижним Новгородом. Живыми, к настоящему моменту, спасатели успели извлечь женщину и ребенка.
Предварительно, под завалами может быть еще один человек.
Как стало известно 5-tv.ru, всего спасены пятеро. На месте работают экстренные службы. ЧП произошло в селе Филинское Вачского района в двухэтажном жилом здании. Обрушен подъезд.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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