Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель и просто красавица 39-летняя Ким Кардашьян снялась в «горячей» рекламе собственного бренда нижнего белья. В бизнес-аккаунт марки в Instagram опубликовали фотографию, на которой знаменитость позирует в откровенных кроп-топе и высоких трусах черного цвета.

Поклонники Ким Кардашьян пришли в полный восторг от размещенного снимка. О чем говорить, если однажды фанаты оставили миллионы лайков под фотографией, на которой их кумир позирует в простом белом халате.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SKIMS (@skims) 6 Апр 2020 в 3:02 PDT

Под новым фото подписчики, как всегда, не скупились на комплименты для своей любимицы. Большинство пользователей соцсети отметили потрясающую форму Ким Кардашьян.

«Божественная!»

«Взгляд пантеры»;

«Идеальная кожа, идеальное все!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Кардашьян показала, как на нее натянули латексный костюм.