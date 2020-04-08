39-летняя бизнесвумен впечатлила фанатов идеальной кожей и формами.

Ким Кардашьян снялась в «горячей» рекламе собственного бренда нижнего белья

Фото: Instagram @kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель и просто красавица 39-летняя Ким Кардашьян снялась в «горячей» рекламе собственного бренда нижнего белья. В бизнес-аккаунт марки в Instagram опубликовали фотографию, на которой знаменитость позирует в откровенных кроп-топе и высоких трусах черного цвета.

Поклонники Ким Кардашьян пришли в полный восторг от размещенного снимка. О чем говорить, если однажды фанаты оставили миллионы лайков под фотографией, на которой их кумир позирует в простом белом халате.

 
 
 
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Публикация от SKIMS (@skims)

Под новым фото подписчики, как всегда, не скупились на комплименты для своей любимицы. Большинство пользователей соцсети отметили потрясающую форму Ким Кардашьян.

«Божественная!»

«Взгляд пантеры»;

«Идеальная кожа, идеальное все!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Кардашьян показала, как на нее натянули латексный костюм.

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