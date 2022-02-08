ТОП-16 действенных и простых советов, как выйти замуж

Никому не хочется в старости строить отношения с 40 кошками. Большинство девушек просто мечтают оказаться у алтаря. Оказывается, все, что для этого нужно… Перестать стараться стать идеальной спутницей. Мы собрали несколько советов, которые помогут женщинам легко и просто выйти замуж за прекрасного мужчину.

Не показывайте, что вам хочется за него замуж

Не стоит перед каждым мужчиной вставать на задние лапки и заглядывать ему прямо в глаза с немым вопросом: «Может, это ты мой принц? Пойдем замуж?». Мужчины сворачивают горы только ради тех женщин, которых нужно добиваться. Девушка, получающая удовольствие от жизни, гораздо более привлекательна, нежели плакса, готовая отдать избраннику все — время, энергию, ресурсы, лишь бы он позвал ее под венец.

Не бойтесь его потерять

Если он звонит вам среди ночи, и вы радостно бежите готовиться к свиданию — не надо так. Никогда не жертвуйте своими увлечениями и встречами с друзьями ради него. Конечно, иногда стоит позволить ему побыть «царем». Вот только под венец вас сможет привести не что иное, как вечная игра в догонялки. Пусть знает, что у вас и без него дел невпроворот.

Будьте слабой

Независимость и женственную слабость совместить трудно, но можно. Просите своего суженого иногда побыть героем. Пусть подвезет вас с работы или сделает что-то по дому. Чем больше он в вас вложит, тем меньше ему захочется терять свое сокровище.

Перестаньте навязываться

Для мужчин нет ничего страшнее девушек, которые им вечно названивают и написывают. Знайте себе цену, в конце концов. Набирайте его номер телефона только тогда, когда будете уверены — он будет рыдать от счастья, что вы снизошли.

Научитесь владеть собой

Женщины существа эмоциональные, поэтому в разгар ссоры могут наговорить избраннику множество гадостей, о которых потом будут горько жалеть. Научитесь оставаться с холодной головой даже во время скандала. А лучше вообще в них не ввязывайтесь и, уж тем более, не провоцируйте.

Станьте для него загадкой

Нет ничего хуже барышни-простушки, любое действие которой «читается» еще до того, как она его совершит. Станьте непрочитанной книгой. Заметайте следы, как лисичка хвостиком.

Имейте уважение

К себе. Не позволяйте себя унижать или недооценивать. Ваш избранник еще сомневается в том, что вы — бриллиант? Что ж, до свидания. Скоро на горизонте появится тот, кто оценит вас по достоинству.

Не будьте доступной

Не позволяйте тащить себя в постель на первом свидании. Не соглашайтесь на интимные отношения и отказывайтесь даже от свиданий. Чем дольше тянете — тем сильнее мужчина распалится.

Забудьте о режиме «мамочки»

Мама у вашего молодого человека уже есть. Так вот пусть она запрещает ему ходить на рыбалку с друзьями и беспокоится о том, покушал ли ее сыночка. Хотите мужественного ответственного мужа? Ведите себя с ним соответствующе.

Исключите слово «брак» из лексикона

Мужчине не обязательно знать, что вы уже придумали, как будут звать ваших с ним внуков. Делайте вид, что вам регистрация отношений, как и ему, кажется чем-то вовсе необязательной. Ведите себя как бабочка. Однажды его эго взыграет, и он сам начнет настаивать на свадьбе.

Не требуйте многого

Все, что мужчина может вам сейчас дать — он даст и без всяких требований. А вот просьбы сверх его возможностей могут привести к его озлобленности.

Забудьте о его бывших

Будьте увереннее в себе. Его экс-подружки уже проиграли, ведь с ними он расстался. И не важно, какой длинноногой красоткой она была. Ни в коем случае не заводите с мужчиной разговоров о его бывших. Захочет — расскажет сам. И не верьте тому, как им иногда было здорово вместе. Обращайте внимание только на причины их расставания. Чтобы научиться строить отношения за счет ее ошибок.

Хвалите мужчину

Всем нравится, когда их заслуги оценивают по достоинству. Делайте любимому комплименты в моменты близости или хвалите его за маленькие подвиги. Только делайте это по делу, иначе обесцените слова поощрения.

Не надо разговаривать «об отношениях»

Нет ничего тоскливее и унылее, чем женщина, предлагающая «поговорить о наших отношениях». Учтите, что фразочки вроде «что у нас не так, в чем наша проблема» мозг вашего избранника просто не воспринимает. Парите, будьте счастливой и, если уж вам так приспичило, то лучше просто игнорируйте своего парня. Молчание они понимают.

Ухаживайте за собой

Речь не идет о дорогих косметологических процедурах. Хороший маникюр, легкий макияж и капелька туалетной воды на запястье — вуаля, вы уже красотка. На свидания ходите только в одежде, которая для вас удобна. Привыкли к джинсам — идите в них. Однако не забывайте, что есть случаи, когда вы просто обязаны выглядеть хорошо — например, вы идете знакомиться с его родителями или на балет.

Любите себя

Любовь женщины к себе — чувствуется на расстоянии. Она, как магнитом, притягивает к себе мужчин. И отдавайте себе отчет в том, что под венец берут не плоский живот и впалые скулы, а Женщину. Если она знает себе цену, ее избранник горы свернет, лишь бы навсегда быть с ней.

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