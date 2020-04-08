Настоящая фамилия известного музыканта — Харьковец.

Певец Николай Трубач рассказал, как получил свое прозвище

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Российский исполнитель Николай Трубач в передаче Бориса Корчевникова рассказал, как получил свое прозвище. Настоящая фамилия певца — Харьковец.

По словам Николая Трубача однажды в поселке, где он рос, возвели «шикарный Дворец культуры». Отец будущей звезды стал директором музыкальной школы, которую там открыли. Он отдал своего шестилетнего сына играть на духовых инструментах.

«Я был счастлив, ведь трубачи идут впереди всего оркестра. Так и стали все звать трубачом», — поделился артист.

Как-то раз Николай Трубач шел по рынку и услышал из магнитофона свою композицию. На кассете значилось имя исполнителя — Николай Трубач.

«Пришел к продюсеру, и он мне сказал, что буду Николаем Трубачом. Я побрыкался, но потом смирился. Подумал, да какая разница, как тебя называют», — сказал знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николай Трубач переболел коронавирусной пневмонией несколько лет назад. По его словам, это был не COVID-19, а другая разновидность инфекции.

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